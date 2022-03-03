Куман: Лапорта хотел от меня избавиться

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал, что президент клуба Жоан Лапорта целенаправленно хотел избавиться от него.

«Я не был тренером, который нравился Лапорте. У меня возникло такое ощущение с самого начала. Отсутствовала необходимая поддержка сверху.

Для меня деньги не являлись главным фактором. Я очень хотел преуспеть в качестве тренера в «Барселоне», сделать всё, что в моих силах. Но потом я понял, что Лапорта хочет избавиться от меня, потому что я был назначен не им.

Лапорта тысячу раз говорил мне, что не назначит Хави тренером, потому что ему не хватает опыта. Но ему нужен был щит, за которым можно было бы спрятаться», — сказал Куман в интервью Algemeen Dagblad, его слова приводит Mundo Deportivo.

Напомним, Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 каталонский клуб под его руководством выиграл Кубок Испании, заняв 3-е место в чемпионате Испании. Кумана уволили с поста главного тренера «Барселоны» после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) 28 октября 2021 года.

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