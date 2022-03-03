«Барселона» предложила Усману Дембеле новый контракт

«Барселона» намерена продлить соглашение с нападающим Усманом Дембеле, сообщает El Chiringuito TV. По информации источника, клуб уже предложил форварду контракт до 2024 года. По этому соглашению француз будет получать € 8 млн в год. Также контракт будет предусматривать специальные бонусы.



Ранее стало известно, что нападающий «Барселоны» Усман Дембеле пообещал главному тренеру клуба Хави, что продолжит отдавать все силы за «сине-гранатовых». Наставник встретился с игроком, чтобы обсудить с ним перспективы дальнейшего сотрудничества. В итоге тренер выразил французу поддержку.



Напомним, контракт Дембеле с «Барселоной» истекает ближайшим летом. Ранее француз отказался продлевать соглашение с каталонцами.

Новость по теме Усман Дембеле пообещал Хави, что продолжит отдавать все силы за «Барселону»