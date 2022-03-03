Сёмин надеется, что Миранчук будет больше играть после удачного матча с «Сампдорией»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил выступление российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 27-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (4:0).
«Лёша блестяще отыграл этот матч, забил потрясающий гол. Миранчук – молодец, быстро восстановился после травмы. Ему дали время, и в этой игре показал, на что способен. Думаю, Лёше наконец-то будут давать больше игрового времени», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук признан одним из лучших игроков клуба из Бергамо в матче 27-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией» по версии аналитического портала WhoScored. Миранчук вышел на поле со скамейки запасных, отдал результативную передачу и забил последний гол в этой встрече.
- 3 марта 2022
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