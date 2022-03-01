Алексей Миранчук получил высокую оценку за выступление в матче с «Сампдорией»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук признан одним из лучших игроков клуба из Бергамо в матче 27-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией» по версии аналитического портала WhoScored.



Хавбек получил 8,6 балла. Миранчук вышел на поле со скамейке запасных, отдал результативную передачу и забил последний гол в этой встрече. Аналогичную оценку за своё выступление получил полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер, который отдал две результативные передачи. Лучшим игроком встречи был признан хавбек «Аталанты» Тён Копмейнерс, отметившийся двумя забитыми мячами.



«Аталанта» набрала 47 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Сампдория» (26) — на 15-м месте.

Фото: WhoScored.com