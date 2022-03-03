Кучаев и Лисакович выйдут в стартовом составе «Рубина» на матч Кубка с «Ротором»
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Сегодня, 3 марта, состоится матч «Рубин» — «Ротор». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Команды огласили стартовые составы на противостояние:
«Рубин»: Юрий Дюпин, Силвие Бегич, Илья Самошников, Монтассар Тальби, Солтмурад Бакаев, Сеад Хакшабанович, Константин Кучаев, Хвича Кварацхелия, Александр Ломовицкий, Леон Мусаев, Виталий Лисакович.
«Ротор»: Игорь Обухов, Азат Байрыев, Аслан Дудиев, Илья Мартынов, Андреа Чуканов, Сергей Макаров, Георгий Махатадзе, Имран Улад Омар, Александр Ташаев, Роман Минаев, Камиль Муллин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Ротор».
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