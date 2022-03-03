Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кучаев и Лисакович выйдут в стартовом составе «Рубина» на матч Кубка с «Ротором»

Кучаев и Лисакович выйдут в стартовом составе «Рубина» на матч Кубка с «Ротором»
Комментарии

Сегодня, 3 марта, состоится матч «Рубин» — «Ротор». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Команды огласили стартовые составы на противостояние:

«Рубин»: Юрий Дюпин, Силвие Бегич, Илья Самошников, Монтассар Тальби, Солтмурад Бакаев, Сеад Хакшабанович, Константин Кучаев, Хвича Кварацхелия, Александр Ломовицкий, Леон Мусаев, Виталий Лисакович.

«Ротор»: Игорь Обухов, Азат Байрыев, Аслан Дудиев, Илья Мартынов, Андреа Чуканов, Сергей Макаров, Георгий Махатадзе, Имран Улад Омар, Александр Ташаев, Роман Минаев, Камиль Муллин.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Ротор».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022