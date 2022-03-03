Рамос делает всё, чтобы сыграть с «Реалом» в Лиге чемпионов

Испанский защитник «ПСЖ» Серхио Рамос продолжает восстановление после травмы. Футболист форсирует этот этап, чтобы успеть к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в «Твиттере» со ссылкой на Marca.

По сведениям источника, Рамосу будет сложно восстановиться к матчу, но это возможно.



Ранее сообщалось, что причиной вероятного пропуска является мышечное повреждение, от которого Рамос вряд ли сумеет оправиться в нужный срок. Встреча с «Реалом» запланирована на 9 марта в Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Первый матч завершился победой парижан со счётом 1:0.



В прошлом Рамос выступал именно за мадридский «Реал» — в период с 2005 по 2021 год он провёл за «Королевский клуб» 671 матч, в которых забил 101 гол и отдал 40 результативных передач. В нынешнем сезоне за «ПСЖ» Серхио провёл лишь пять игр во всех турнирах.