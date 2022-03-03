Самый богатый человек Великобритании может приобрести «Челси»

Самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф заинтересован в покупке лондонского «Челси», сообщает Daily Mail.



По информации источника, бизнесмен ранее пытался приобрести «Челси» у его нынешнего владельца Романа Абрамовича. Состояние Рэтклиффа оценивается в £ 6 млрд (€ 7,2 млрд). «Челси» может стать третьей командой в активе английского бизнесмена. Ранее он приобрёл швейцарскую «Лозанну» и французскую «Ниццу».



Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб.



Абрамович владел «Челси» с 2003 года. За это время синие стали пятикратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, завоевали Суперкубок УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.

Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси»:

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