Защитник «Енисея» Кичин открыл счёт в игре с «Локомотивом» ударом через себя

Сегодня, 3 марта, проходит матч «Локомотив» — «Енисей». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 идёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Защитник красноярской команды Валерий Кичин открыл счёт в игре.

После навеса с углового Валерий Кичин послал мяч вверх, после чего сам побежал за мячом и превосходным ударом в падении через себя с левой ноги по дуге отправил мяч в дальнюю девятку.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Енисей».

Ранее «Динамо» стало первым четвертьфиналистом Кубка России, обыграв «Нижний Новгород» (3:0). Затем в следующую стадию пробилась «Алания», которая переиграла тульский «Арсенал» (1:0). ЦСКА выбил из розыгрыша «Сочи» (2:1). «Спартак» уверенно разобрался с «Кубанью» (6:1).