«Рубин» обыграл «Ротор» благодаря дублю Лисаковича и вышел в четвертьфинал Кубка России

Сегодня, 3 марта, состоялся матч «Рубин» — «Ротор». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Счёт в игре на 12-й минуте открыл Роман Минаев. После подачи от угла поля Аслан Дудиев с зоны подбора зарядил в штангу, а Минаев, подкараулив отскок, добил мяч в сетку ворот. Затем Виталий Лисакович реализовал пенальти. Во втором тайме Лисакович вновь уверенно пробил с «точки», направив мяч в левый от себя угол ворот.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Ротор».
Ранее «Динамо» стало первым четвертьфиналистом Кубка России, обыграв «Нижний Новгород» (3:0). Затем в следующую стадию пробилась «Алания», которая переиграла тульский «Арсенал» (1:0). ЦСКА выбил из розыгрыша «Сочи» (2:1). «Спартак» уверенно разобрался с «Кубанью» (6:1), а «Енисей» разгромил «Локомотив» (4:0).
- 3 марта 2022
-
21:56
-
21:55
-
21:54
-
21:45
-
21:40
-
21:38
-
21:34
-
21:20
-
21:15
-
20:56
-
20:55
-
20:40
-
20:34
-
20:29
-
20:27
-
20:24
-
20:22
-
20:10
-
20:08
-
19:59
-
19:47
-
19:44
-
19:32
-
19:28
-
19:21
-
19:17
-
19:13
-
19:10
-
19:00
-
18:59
-
18:55
-
18:45
-
18:39
-
18:39
-
18:30