«Рубин» обыграл «Ротор» благодаря дублю Лисаковича и вышел в четвертьфинал Кубка России

Сегодня, 3 марта, состоялся матч «Рубин» — «Ротор». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт в игре на 12-й минуте открыл Роман Минаев. После подачи от угла поля Аслан Дудиев с зоны подбора зарядил в штангу, а Минаев, подкараулив отскок, добил мяч в сетку ворот. Затем Виталий Лисакович реализовал пенальти. Во втором тайме Лисакович вновь уверенно пробил с «точки», направив мяч в левый от себя угол ворот.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Ротор».

Ранее «Динамо» стало первым четвертьфиналистом Кубка России, обыграв «Нижний Новгород» (3:0). Затем в следующую стадию пробилась «Алания», которая переиграла тульский «Арсенал» (1:0). ЦСКА выбил из розыгрыша «Сочи» (2:1). «Спартак» уверенно разобрался с «Кубанью» (6:1), а «Енисей» разгромил «Локомотив» (4:0).