Конте грозился закрыть игроков «Тоттенхэма» на базе клуба, если бы они не победили «Лидс»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте грозился закрыть игроков на клубной базе, если бы они не одержали победу в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (4:0), сообщает Caught Offside со ссылкой на журналиста Аласдэйра Голда.
«Насколько я знаю, после игры с «Бёрнли» (0:1) Конте пригрозил игрокам, что если они не выиграют у «Лидса», то все они будут закрыты на базе до матча с «Мидлсбро» (0:1).
Если подумать, это то же самое, если бы я ночевал на работе и не видел бы свою семью», — сказал Голд.
После 25 сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Тоттенхэм» располагается на седьмом месте в турнирной таблице. «Шпоры» имеют в своём активе 42 очка.
Видеообзор матча 27-го тура АПЛ «Лидс» — «Тоттенхэм»:
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