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Конте грозился закрыть игроков «Тоттенхэма» на базе клуба, если бы они не победили «Лидс»

Конте грозился закрыть игроков «Тоттенхэма» на базе клуба, если бы они не победили «Лидс»
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте грозился закрыть игроков на клубной базе, если бы они не одержали победу в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (4:0), сообщает Caught Offside со ссылкой на журналиста Аласдэйра Голда.

«Насколько я знаю, после игры с «Бёрнли» (0:1) Конте пригрозил игрокам, что если они не выиграют у «Лидса», то все они будут закрыты на базе до матча с «Мидлсбро» (0:1).

Если подумать, это то же самое, если бы я ночевал на работе и не видел бы свою семью», — сказал Голд.

После 25 сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Тоттенхэм» располагается на седьмом месте в турнирной таблице. «Шпоры» имеют в своём активе 42 очка.

Видеообзор матча 27-го тура АПЛ «Лидс» — «Тоттенхэм»:

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