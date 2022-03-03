США объявили о санкциях против Алишера Усманова и братьев Ротенбергов

Власти США объявили о санкциях против российских политиков и бизнесменов, сообщается на официальном сайте Белого дома.



В санкционный список попали бизнесмены Борис и Аркадий Ротенберги, а также Алишер Усманов.



Отметим, что Аркадий Ротенберг является председателем правления Федерации хоккея России (ФХР) и членом совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Борис Ротенберг — президент футбольного клуба «Сочи». До 2 марта компании Алишера Усманова USM, «Мегафон» и Yota являлись спонсорами английского «Эвертона». Большей частью акций «Эвертона» (68,6%) владеет Фархад Мошири, который является бизнес-партнёром Усманова.

Кроме того, под санкции попали президент «Транснефти» Николай Токарёв, бизнесмен Евгений Пригожин, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, министр финансов Антон Силуанов.



Санкции также ввели против российских семи организаций, изданий и связанных с ними лиц из-за «распространения дезинформации».