Слуцкий: игра с «Ротором» была тяжелой, нельзя сказать, что мы выиграли на классе

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Ротором» (2:1) в матча Кубка России.

«Такая настоящая кубковая игра, бескомпромиссная, с огромным количеством единоборств, с несколько открытым забралом. Поэтому очень рад, что смогли переломить ход неудачно складывающегося матча, потому что пропустили достаточно быстрый гол со стандарта. Но тотального доминирования, конечно, у нас сегодня не было.

Здесь и соперник очень много навязал нам борьбы, и режим через два дня на третий. Повторюсь, игра была тяжелой, нельзя сказать, что мы выиграли на классе. Пришлось прилагать максимум усилий. Дрейер был заменен из-за микроповреждения в матче с «Зенитом», поэтому мы решили дать ему сегодня паузу, чтобы он готовился к матчу с «Ахматом», — цитирует Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

