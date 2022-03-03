«Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» хотят купить защитника «Торино»

Защитник итальянского «Торино» Уилфрид Синго может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 21-летнего игрока заинтересованы «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль», сообщает Football.London.



По информации источника, данные клубы рассчитывают подписать ивуарийца во время летнего трансферного окна. «Торино» хочет за переход защитника £ 15 млн (€ 18,1 млн).



Синго выступает за «Торино» с 2019 года, куда перешёл из ивуарийского «Денгеле». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.



В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Синго сыграл в 25 матчах, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Видеообзор матча 27-го тура АПЛ «Лидс» — «Тоттенхэм»:

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