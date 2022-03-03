«Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» хотят купить защитника «Торино»

Защитник итальянского «Торино» Уилфрид Синго может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 21-летнего игрока заинтересованы «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль», сообщает Football.London.
По информации источника, данные клубы рассчитывают подписать ивуарийца во время летнего трансферного окна. «Торино» хочет за переход защитника £ 15 млн (€ 18,1 млн).
Синго выступает за «Торино» с 2019 года, куда перешёл из ивуарийского «Денгеле». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Синго сыграл в 25 матчах, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.
Видеообзор матча 27-го тура АПЛ «Лидс» — «Тоттенхэм»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 3 марта 2022
-
23:28
-
23:23
-
23:17
-
23:09
-
22:59
-
22:56
-
22:52
-
22:52
-
22:30
-
22:11
-
22:08
-
22:00
-
21:56
-
21:55
-
21:54
-
21:45
-
21:40
-
21:38
-
21:34
-
21:20
-
21:15
-
20:56
-
20:55
-
20:40
-
20:34
-
20:29
-
20:27
-
20:24
-
20:22
-
20:10
-
20:08
-
19:59
-
19:47
-
19:44
-
19:32