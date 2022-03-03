Ан. Мостовой оценил разгромную победу «Зенита» в Кубке России
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу над «КАМАЗом» (6:0) в 1/8 финала Кубка России.
« Хорошие эмоции! Мои самые первые голы в Кубке России, если мне не изменяет память. Теперь будем готовиться к «Уфе». Возможный хет-трик? Ну, Артём ждал-ждал и чуть переждал (смеётся). Если серьёзно, обидно немного — хет-трика у меня ещё не было, мог оформить первый. Но ничего — в следующий раз придется забивать!
Следующий соперник? Мы уверены в своих силах. Кто попадётся — тот попадётся, от этого и будем отталкиваться», — приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
Жеребьёвка четвертьфинальных пар Кубка России пройдёт завтра, 4 марта. Действующим обладателем турнира является московский «Локомотив».
Новость по темеОпределились все участники четвертьфинала Кубка России
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