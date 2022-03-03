Определились все участники четвертьфинала Кубка России

Определены все восемь команд-участниц четвертьфинала Кубка России. Ими стали московские ЦСКА, «Динамо» и «Спартак», владикавказская «Алания», красноярский «Енисей», казанский «Рубин», калининградская «Балтика» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.



Жеребьёвка стадии четвертьфинала пройдёт завтра, 4 марта. Матчи 1/4 финала турнира пройдут 19 апреля. Полуфинальные игры — 11 мая. Две лучшие команды турнира сразятся за трофей 29 мая.



Действующим обладателем турнира является московский «Локомотив». В 1/8 финала железнодорожники вылетели от «Енисея» (0:4). Финалист прошлого турнира — «Крылья Советов». Самарский клуб также не прошёл в четвертьфинал турнира.



Победитель Кубка России сыграет в матче за Суперкубок России с победителем чемпионата страны или в случае золотого дубля — с серебряным призёром.