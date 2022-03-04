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«Саутгемптон» — «Манчестер Сити» и другие пары жеребьёвки 1/4 финала Кубка Англии

«Саутгемптон» — «Манчестер Сити» и другие пары жеребьёвки 1/4 финала Кубка Англии
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Стали известны четвертьфинальные пары 1/4 финала Кубка Англии. Жеребьёвка четвертьфинала была проведена в четверг, 3 марта, перед матчем пятого раунда между «Эвертоном» и «Борхэм Вуд» (2:0). Об этом сообщает пресс-служба соревнований на официальном сайте.

Поскольку турнир приближается к своей финальной стадии, поэтому жеребьёвку провёл специальный гость в лице тренера сборной Англии Гарета Саутгейта. Она состоялась на стадионе «Уэмбли».

В результате жеребьёвки болельщикам предстоит увидеть повтор финала Кубка Англии 1997 года между «Мидлсбро» и «Челси» на стадионе «Риверсайд», а также противостояние клубов английской Премьер-лиги – «Саутгемптона» и «Манчестер Сити».

Результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка Англии:

  • «Кристал Пэлас» — «Эвертон»
  • «Ноттингем Форест» / «Хаддерсфилд» — «Ливерпуль» 
  • «Мидлсбро» — «Челси»
  • «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»

Матчи состоятся в субботу, 19 марта, и в воскресенье, 20 марта. Клубы-победители получат € 435 тыс. из призового фонда соревнований.

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