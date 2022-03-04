Юрий Дюпин: все иностранные игроки «Рубина» до лета останутся с командой
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Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин заявил, что все легионеры казанцев до лета останутся с командой.
«Никакого давления с нашей стороны на иностранных игроков нет. И я думаю, только если по семейным обстоятельствам могут уехать. Но в целом у нас ведутся беседы с иностранцами, и, по-моему, всё хорошо, по крайней мере, до лета точно все останутся», — цитирует Дюпина ТАСС.
Напомним, 3 марта состоялся матч «Рубин» — «Ротор». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Рубин» стал одним из четвертьфиналистов нынешнего розыгрыша соревнований. В РПЛ команда занимает 11-е место, набрав 22 очка.
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