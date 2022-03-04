«Шварц завёл меня в душевую и начал кричать». Паршивлюк рассказал о конфликте с тренером

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о конфликте с главным тренером московской команды Сандро Шварцем.

«Шварц в «Динамо» сорвался всего один раз. На кого кричал? На меня! Это было на сборе в Австрии: во время игры Сандро сделал замечание, а я взмахнул руками. И это, конечно, было неправильно. В перерыве Шварц завёл меня в душевую и начал кричать: «Ты не имеешь права так делать!» Я пытался что-то сказать, но его было не остановить: «Нет! Стоп!»

Ох! На следующий день мы поговорили и друг друга поняли. У нас с Сандро очень правильные отношения. Знаю, что он видит во мне помощника: я для него как проводник идей и мыслей в коллективе; человек, который перед игрой может произнести мотивационную речь, подбодрить тех же Заху с Тюкой. Поэтому с моей стороны, конечно, было некорректно подавать такой пример, после которого все остальные могли подумать: «А-а, то есть так можно?»

Мы всё обсудили, каждый сделал выводы — такого больше не повторялось. Но тот случай я запомнил на всю жизнь», — приводит слова Паршивлюка «Спорт-экспресс».