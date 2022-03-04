Анелька отреагировал на продажу «Челси» Абрамовичем

Бывший нападающий лондонского «Челси» Николя Анелька отреагировал на продажу клуба владельцем Романом Абрамовичем.
«Мне очень грустно из-за того, что Абрамович продаёт «Челси». Когда он только пришёл, клуб был четвёртым-пятым в АПЛ. Именно он сделал «Челси» тем клубом, который мы видим сегодня, который выиграл практически все трофеи.
Когда я был в «Челси», мы редко виделись с Абрамовичем. Но когда Роман заходил к нам в раздевалку – это было классно. Он проявлял к нам большое уважение, а на публике всегда держался в тени. Он никогда не высказывался в СМИ и не пытался быть в центре внимания.
Грустно видеть нынешнюю ситуацию, ведь Абрамович очень много сделал как для английского футбола, так и для «Челси». Думаю, все болельщики согласятся с моим мнением», — приводит слова Анелька Daily Mail со ссылкой на RMC Sport.
Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб.
Абрамович владел «Челси» с 2003 года. За это время синие стали пятикратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, завоевали Суперкубок УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.
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