Грановская может остаться в «Челси», несмотря на продажу клуба Абрамовичем

Директор «Челси» Марина Грановская может остаться на руководящей должности в структуре лондонцев даже после продажи клуба Романом Абрамовичем. Возможные покупатели «Челси» готовы к сотрудничеству с Грановской при условии, что она обнулит все профессиональные связи с Абрамовичем, информирует The Telegraph.

Согласно сведениям источника, потенциальные покупатели «Челси» считают Грановскую компетентным и влиятельным человеком, поэтому расценивают её возможный уход как большую потерю. Кроме того, Грановская находится в хороших отношениях с нынешним главным тренером «аристократов» Томасом Тухелем. Её уход может повлиять и на будущее наставника команды.

Отмечается, что Марина Грановская пока не принимает решений и планирует дождаться определения новых владельцев «Челси».

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб.

Абрамович владел «Челси» с 2003 года. За это время синие стали пятикратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, завоевали Суперкубок УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.

«Челси» обыграл «Кристал Пэлас»:

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