Грановская может остаться в «Челси», несмотря на продажу клуба Абрамовичем

Директор «Челси» Марина Грановская может остаться на руководящей должности в структуре лондонцев даже после продажи клуба Романом Абрамовичем. Возможные покупатели «Челси» готовы к сотрудничеству с Грановской при условии, что она обнулит все профессиональные связи с Абрамовичем, информирует The Telegraph.
Согласно сведениям источника, потенциальные покупатели «Челси» считают Грановскую компетентным и влиятельным человеком, поэтому расценивают её возможный уход как большую потерю. Кроме того, Грановская находится в хороших отношениях с нынешним главным тренером «аристократов» Томасом Тухелем. Её уход может повлиять и на будущее наставника команды.
Отмечается, что Марина Грановская пока не принимает решений и планирует дождаться определения новых владельцев «Челси».
Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб.
Абрамович владел «Челси» с 2003 года. За это время синие стали пятикратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, завоевали Суперкубок УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.
«Челси» обыграл «Кристал Пэлас»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 4 марта 2022
-
14:42
-
14:01
-
14:01
-
13:31
-
13:17
-
13:03
-
13:00
-
12:33
-
12:21
-
11:38
-
11:33
-
11:13
-
11:09
-
11:00
-
10:42
-
10:23
-
10:15
-
10:03
-
09:37
-
09:30
-
09:27
-
08:30
-
05:21
-
04:24
-
03:12
-
02:24
-
02:01
-
01:42
-
01:26
-
01:14
-
01:07
-
00:56
-
00:48
-
00:39
-
00:29