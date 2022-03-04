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Булыкин — о вылете «Локо» из Кубка: руководство убеждало, что скоро увидим «Сапсан»

Булыкин — о вылете «Локо» из Кубка: руководство убеждало, что скоро увидим «Сапсан»
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о вылете команды из Кубка России по футболу. Клуб потерпел поражение в матче с «Енисеем» (0:4).

«Странный результат в Кубке. По мастерству «Локомотив» на уровень выше «Енисея». Руководство убеждало, что скоро увидим новый «Сапсан». Дайте нам время, всё наладится», — болельщики уже давно слышат это. Думаю, теперь «Локо» будет легче без игры на два фронта. Надо полностью переключиться на чемпионат, иначе никто не поймёт, что происходит с командой.

Списываю данный результат на отъезд тренера и на то, что команда просто не настроилась на кубковый матч. Будем надеяться, что это досадная случайность», — сказал Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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