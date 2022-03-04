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Дмитрий Хохлов: вряд ли пойду в клуб РПЛ, если у него нет пути развития

Дмитрий Хохлов: вряд ли пойду в клуб РПЛ, если у него нет пути развития
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Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что готов рассматривать предложения от клубов Российской Премьер-Лиги.

«Будем играть теми, кто останется. Другого варианта быть не может. Думаю, как раз российские тренеры должны возглавлять команды. Потому что на нескольких примерах убеждаемся, что команду может готовить один тренер, а сейчас он уедет, и толк какой от этого будет?

Я готов рассматривать предложения из Премьер-Лиги. Готов вернуться. Тут нужно понимать, за что команда будет бороться, каков у неё план на ближайшее будущее.

Всегда нужно пообщаться и понять, каким команда видит путь развития. Если этого пути особо нет, то я вряд ли пойду», — цитирует Дмитрия Хохлова Rusfootball.

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