Результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка России сезона-2021/2022

Сегодня, 4 марта, состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка России по футболу сезона-2021/2022. Участие в 1/4 финала примут 3 команды из ФНЛ и 5 команд из РПЛ.

Результаты жеребьёвки:

ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва);

«Алания» (Владикавказ) — «Зенит» (Санкт-Петербург);

«Енисей» (Красноярск) — «Рубин» (Казань);

«Балтика» (Калининград) — «Динамо» (Москва).

Команды, которые указаны в парах первыми, станут хозяевами четвертьфинальных матчей.

Матчи 1/4 финала турнира пройдут в период с 19 по 21 апреля. Полуфинальные игры — 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая.

Действующим победителем турнира является московский «Локомотив». В 1/8 финала нынешнего розыгрыша железнодорожники уступили «Енисею» (0:4). Финалист прошлого розыгрыша — «Крылья Советов».

Победитель Кубка России сыграет в матче за Суперкубок России с победителем чемпионата страны или в случае золотого дубля — с серебряным призёром.