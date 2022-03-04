«Легко нам не будет». Самошников оценил жребий «Рубина» на стадии 1/4 финала Кубка России

Защитник «Рубина» Илья Самошников прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка России по футболу сезона-2021/2022. Казанскому клубу предстоит сыграть с «Енисеем», который на стадии 1/8 финала обыграл московский «Локомотив» со счётом 4:0 и оставил железнодорожников за бортом турнира.

«Это хороший соперник, судя по вчерашней игре с «Локомотивом». Очень хорошая команда, легко нам не будет. Будем серьёзно настраиваться. «Енисей» — команда очень агрессивная, хорошая в игре на мяче. Они не закрываются, стараются атаковать.

Шутим ли над тем, что забивает только Лисакович? Никаких шуток нет, он хороший и сильный нападающий, поэтому и забивает свои моменты, которые есть», — сказал Илья Самошников в эфире «Матч ТВ».