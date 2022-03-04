Шансы на продление контракта между «Барселоной» и Серхи Роберто уменьшаются

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто по-прежнему не продлил свой контракт с командой, который истекает в конце сезона. Об этом сообщает Sport.es



По сведениям источника, 30-летний испанский футболист продолжает восстановление после мышечной травмы, из-за которой он был вынужден перенести операцию. Представители «Барселоны» и Роберто проводят мало переговоров: шансы на продление контракта хавбека уменьшаются.



Ранее сообщалось, что Роберто заключил новый контракт с «Барселоной» до 2024 года. Роберто — воспитанник «Барселоны». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах испанской Ла Лиги, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Также на его счету три матча в Лиге чемпионов без результативных действий.

«Барселона» разгромила «Атлетик», дважды забив с 90-й минуты:

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