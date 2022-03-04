«Алавес» — «Севилья»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

В ночь с 4 на 5 марта мск на стадионе «Мендисорроса» в Витории в рамках 27-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Алавес» примет «Севилью». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Алавес» — «Севилья».



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Хавьер Альберола Рохас. Ему будут помогать ассистенты Теодоро Собрино Маган и Иван Эрнандес Рамос. Резервным рефери выступит Алонсо Де Эна Вольф.



После 26 сыгранных туров «Севилья» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 54 очка. «Алавес» (21) – на предпоследнем, 19-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (60). Действующий чемпион Испании – «Атлетико».