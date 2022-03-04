Артём Куликов: есть определённый осадок от вылета
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Главный тренер «Ротора» Артём Куликов прокомментировал поражение от «Рубина» в матче Кубка России (1:2).
«Довольно неплохой уровень футбола сегодня показали. Обе команды старались играть в атакующий футбол. Такие игры нравятся болельщикам. К сожалению, есть определённый осадок от вылета. После голевого момента у ворот соперника, когда мы попали в штангу – получили нелепый пенальти.
Я поблагодарил в раздевалке ребят за сегодняшний матч. Мы находимся на правильном пути и это было видно по качеству игры. Периодами действовали достаточно неплохо. Сейчас нам нужно восстановиться и готовиться к первому весеннему матчу Первенства. Двигаемся дальше», — цитирует Куликова пресс-служба волгоградского клуба.
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