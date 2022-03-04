Вратарь «Енисея» Опарин: не надо было думать о том, что «Локомотив» — гранд

Вратарь «Енисея» Михаил Опарин прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче Кубка России (4:0)
«Нет возможности думать над отдельными моментами. Все моменты по своему сложны. Мы все моменты отрабатываем на тренировках, поэтому ничего в игре незапланированного не происходит. Самый сложный момент для меня был — справиться психологически. Выйти — и не отказаться от своей игры. Не надо было думать о том, что «Локомотив» — гранд», — сказал Опарин в интервью клубной пресс-службе.
В конце второго тайма Александр Ломакин реализовал пенальти. Ломакин пробил низом под левую штангу с «точки», а Даниил Худяков прыгнул в другую сторону. На 77-й минуте Андрей Окладников довёл счёт до разгромного — 3:0. Затем Михаил Комков в очередной раз переиграл Даниила Худякова.
- 4 марта 2022
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