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Мартинес прокомментировал разгромную победу «Интера» в матче с «Салернитаной»

Мартинес прокомментировал разгромную победу «Интера» в матче с «Салернитаной»
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал победу миланской команды в матче 28-го тура Серии А с «Салернитаной» (5:0), в котором аргентинец оформил хет-трик.

«Нам нужна была победа, и команде нужно было забить несколько голов. Мы довольны, что смогли отличиться пять раз. Я переживал сложные времена. Мне грустно, когда я не могу помочь команде, но у нападающих бывают периоды, когда они не забивают. Я всегда стараюсь выкладываться по полной. Для меня очень важны эти три гола. Я посвящаю их своей дочери, которая должна сейчас спать и которой исполнился годик.

Объятия с Симоне Инзаги показывают, что есть доверие. Он всегда рядом с нами. Нам предстоит важный период сезона. Нам нужно было проявить себя и заново открыть для себя нашу безжалостность и индивидуальность. Мы благодарны болельщикам, потому что они всегда за нами. Что касается «Ливерпуля», мы поедем туда, чтобы выложиться по полной и мечтая о нужном результате». — приводит слова Мартинеса официальный сайт «Интера».

В нынешнем сезоне Лаутаро сыграл в 35 матчах за миланский клуб во всех турнирах, забив 14 голов, а также отдав 2 голевые передачи.

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