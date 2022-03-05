Леонардо Бонуччи выбыл минимум на неделю из-за нового повреждения
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Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи получил повреждение, сообщает Sky Sport Italia.
34-летний футболист начал испытывать дискомфорт во время матча Серии А с «Эмполи» (3:2) и пропустил первый матч полуфинала Кубка Италии с «Фиорентиной» (1:0). В ходе медицинского обследования у Бонуччи было диагностировано растяжение камбаловидной мышцы левой ноги. По информации источника, Бонуччи выбыл минимум на неделю и не сможет сыграть в матче Серии А со «Специей».
Матч 28-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Специя» состоится завтра, 6 марта, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Начало игры — в 20:00 мск.
В нынешнем сезоне Бонуччи принял участие в 17 матчах чемпионата Италии, забил 3 гола и отдал результативную передачу.
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