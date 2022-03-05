Конате — о переходе в «Ливерпуль»: если тебе звонит Клопп, ты много думаешь об этом

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате рассказал о своём переходе в мерсисайдский клуб.
«Да, до перехода я разговаривал с Юргеном Клоппом два или три раза. Если тебе звонит Клопп, ты много думаешь об этом. Он просто так не звонит. Мы говорили обо мне, о моей личной жизни, а также о нём, о клубе, о менталитете футболистов. Обо всём. Я спросил его, буду ли играть или нет. Он сказал: «Да, ты будешь играть». Он не обещал, что я буду много играть, этого нигде не обещают. Но я много тренируюсь и шаг за шагом иду к тому, чтобы завоевать своё место в составе. Почему я не могу сделать этого в «Ливерпуле»? Если всё получится, это будет хорошо, так как я буду много работать», — приводит слова Конате Sky Sports.
Напомним, Конате перешёл в «Ливерпуль» из «РБ Лейпциг» в 2021 году. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 7 матчах чемпионата Англии и не отметился результативными действиями.
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