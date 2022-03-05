Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рома» — «Аталанта». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Конате — о переходе в «Ливерпуль»: если тебе звонит Клопп, ты много думаешь об этом

Конате — о переходе в «Ливерпуль»: если тебе звонит Клопп, ты много думаешь об этом
Комментарии

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате рассказал о своём переходе в мерсисайдский клуб.

«Да, до перехода я разговаривал с Юргеном Клоппом два или три раза. Если тебе звонит Клопп, ты много думаешь об этом. Он просто так не звонит. Мы говорили обо мне, о моей личной жизни, а также о нём, о клубе, о менталитете футболистов. Обо всём. Я спросил его, буду ли играть или нет. Он сказал: «Да, ты будешь играть». Он не обещал, что я буду много играть, этого нигде не обещают. Но я много тренируюсь и шаг за шагом иду к тому, чтобы завоевать своё место в составе. Почему я не могу сделать этого в «Ливерпуле»? Если всё получится, это будет хорошо, так как я буду много работать», — приводит слова Конате Sky Sports.

Напомним, Конате перешёл в «Ливерпуль» из «РБ Лейпциг» в 2021 году. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 7 матчах чемпионата Англии и не отметился результативными действиями.

Новость по теме
Клопп: если я решу уйти из «Ливерпуля» в 2024 году, уровень состава не повлияет на решение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022