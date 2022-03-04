Клопп: если я решу уйти из «Ливерпуля» в 2024 году, уровень состава не повлияет на решение

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о своём будущем в мерсисайдском клубе.
«План остаётся прежним. Ничего не изменилось, и если я решу уйти в 2024 году, то уровень состава никак не повлияет на моё решение.
Мы работаем на долгосрочную перспективу. Поэтому клуб должен быть ещё сильнее, когда я уйду», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Немецкий специалист возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года. Контракт Клоппа с клубом рассчитан до июня 2024 года.
После 26 сыгранных туров «Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Красные имеют в своём активе 60 очков. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (66).
Видеообзор матча перенесённого 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Лидс»:
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