Лэмпард: санкции против Усманова не повлияли на «Эвертон»
Поделиться
Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард отметил, что санкции против бизнесмена Алишера Усманова не повлияли на его команду.
«Я ни с кем не разговаривал на эту тему, на мою команду это не повлияло. У меня нет опасений, но я не обладаю достаточной информацией, чтобы комментировать ситуацию. Я должен сосредоточиться на команде и работе, которую я тут выполняю», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.
Напомним, до 2 марта компании Алишера Усманова USM, «Мегафон» и Yota являлись спонсорами «Эвертона». Большей частью акций «Эвертона» (68,6%) владеет Фархад Мошири, который является бизнес-партнёром Усманова.
«Эвертон» в 24 матчах набрал 22 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
Комментарии
- 5 марта 2022
-
11:57
-
11:56
-
11:35
-
11:23
-
11:00
-
10:57
-
10:43
-
10:22
-
10:09
-
10:03
-
09:41
-
09:37
-
09:30
-
09:22
-
08:09
-
05:05
-
04:51
-
03:46
-
03:15
-
03:12
-
02:45
-
02:33
-
02:18
-
01:52
-
01:22
-
00:55
-
00:55
-
00:53
-
00:42
-
00:32
-
00:27
-
00:20
-
00:18
-
00:11
-
00:04
Партнерский контент