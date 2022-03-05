Лэмпард: санкции против Усманова не повлияли на «Эвертон»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард отметил, что санкции против бизнесмена Алишера Усманова не повлияли на его команду.



«Я ни с кем не разговаривал на эту тему, на мою команду это не повлияло. У меня нет опасений, но я не обладаю достаточной информацией, чтобы комментировать ситуацию. Я должен сосредоточиться на команде и работе, которую я тут выполняю», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.



Напомним, до 2 марта компании Алишера Усманова USM, «Мегафон» и Yota являлись спонсорами «Эвертона». Большей частью акций «Эвертона» (68,6%) владеет Фархад Мошири, который является бизнес-партнёром Усманова.



«Эвертон» в 24 матчах набрал 22 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

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