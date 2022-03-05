Златан Ибрагимович может вернуться на поле в матче с «Наполи»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может принять участие в матче 28-го тура итальянской Серии А с «Наполи», сообщает Football Italia.
По информации источника, накануне 40-летний шведский нападающий тренировался индивидуально, однако существует вероятность, что Ибрагимович будет включён в заявку команды.
Напомним, из-за травмы Ибрагимович не выходил на поле с 23 января. Шведский форвард забил восемь голов и отдал две голевые передачи в 15 матчах текущего сезона итальянской Серии А. Также на его счету участие в четырёх матчах Лиги чемпионов, где он не сумел отметиться результативными действиями.
Матч 28-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Милан» состоится завтра, 6 марта, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало встречи — в 22:45 мск.
- 5 марта 2022
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