Гендиректор «Баварии» Кан подтвердил встречу с агентом Мино Райолой

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан подтвердил, что провёл в Монако встречу с агентом Мино Райолой. Сообщается, что стороны могли обсудить возможный переход полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха в мюнхенский клуб.
«Да, я был в Монако, где встретился с Мино Райолой. Вполне нормально встречаться и разговаривать с агентами игроков.
Гравенберх? Думаю, вы понимаете, что я не буду говорить об этом публично», — приводит слова Кана журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
19-летний Гравенберх — воспитанник академии «Аякса». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забив гол и отдав четыре голевые передачи. Контракт Гравенберха истекает в июне 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.
Отметим, что на счету Гравенберха 10 матчей в составе основной сборной Нидерландов, в которых он отметился забитым голом.
- 5 марта 2022
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