Гол Языджи на 90+6-й минуте принёс ЦСКА победу над «Нижним Новгородом»

Сегодня, 5 марта, в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве ЦСКА принимал «Нижний Новгород». Встреча закончилась победой хозяев с минимальным счётом (1:0).



Главным арбитром матча выступил Павел Кукуян, его ассистентами – Владислав Назаров и Максим Ковалёв. Резервным судьёй был Антон Фролов.



На 42-й минуте матча Кукуян после просмотра видео эпизода удалил защитника гостевой команды Акоша Кечкеша. На 90-й минуте игры Юсуф Языджи забил единственный гол в матче.



ЦСКА в 20 матчах чемпионата России набрал 36 очков и вышел на третье место турнирной таблицы. Подопечные Алексея Березуцкого опередили по очкам «Сочи». «Нижний Новгород» (22) — 10-й. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга (41).