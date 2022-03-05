«Реал» — «Реал Сосьедад»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

В ночь с 5 на 6 марта мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 27-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» примет «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Реал Сосьедад».



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Ему помогали ассистенты Диего Барберо Севилья и Хавьер Мартинес Николас. Резервным рефери выступит Гильермо Конехеро Санчес.



После 26 сыгранных туров мадридский «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Сливочные» имеют в своём активе 60 очков. «Реал Сосьедад» с 44 очками находится на шестом месте в таблице.