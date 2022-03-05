«Реал» — «Реал Сосьедад»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Поделиться
В ночь с 5 на 6 марта мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 27-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» примет «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Реал Сосьедад».
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Ему помогали ассистенты Диего Барберо Севилья и Хавьер Мартинес Николас. Резервным рефери выступит Гильермо Конехеро Санчес.
После 26 сыгранных туров мадридский «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Сливочные» имеют в своём активе 60 очков. «Реал Сосьедад» с 44 очками находится на шестом месте в таблице.
Комментарии
- 5 марта 2022
-
21:02
-
21:00
-
20:47
-
20:42
-
20:17
-
20:15
-
20:03
-
19:58
-
19:58
-
19:53
-
19:52
-
19:36
-
19:34
-
19:26
-
19:18
-
19:05
-
18:39
-
18:33
-
18:30
-
18:25
-
18:10
-
18:05
-
17:59
-
17:55
-
17:45
-
17:40
-
17:36
-
17:35
-
17:30
-
17:30
-
17:24
-
17:19
-
17:15
-
17:12
-
17:02
Партнерский контент