Хавбек ЦСКА Гбамен не собирается покидать команду из-за ситуации в мире
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Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (1:0) в 20-м туре чемпионата России.
«Всегда важно побеждать. Я остаюсь в Москве. Ситуация не из лёгких, но я рад, что снова могу наслаждаться футболом здесь. Остаться на следующий сезон? Посмотрим, что случится», — передаёт слова Гбамена корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
26-летний Гбамен арендован московским клубом у английского «Эвертона» до конца сезона без права выкупа. За новую команду полузащитник провёл три матча в чемпионате и Кубке России, не отметившись результативными действиями.
ЦСКА в 20 матчах чемпионата России набрал 36 очков и вышел на третье место турнирной таблицы. Подопечные Алексея Березуцкого опередили по очкам «Сочи».
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