Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича во время акции в поддержку Украины

Фанаты «Челси» скандировали имя владельца клуба Романа Абрамовича перед матчем 28-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (4:0), информирует Sky Sports.
Сообщается, что фанаты решили сделать это во время акции в поддержку Украины.
Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).
Абрамович владел «Челси» с 2003 года. За это время синие стали пятикратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, завоевали Суперкубок УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.
Видеообзор матча 28-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Челси»:
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