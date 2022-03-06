Абрахам: я люблю «Рому». Чувствую себя здесь как дома

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам признался в любви к итальянскому клубу.



«Я люблю «Рому». Отдаю себя этому клубу полностью. Они доверились мне в трудный момент моей карьеры и поддержали меня. Мне нравится проводить здесь время, я чувствую себя как дома», — приводит слова Абрахама журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



24-летний Абрахам стал футболистом итальянского клуба летом 2021 года, перейдя из лондонского «Челси» за € 40 млн. В нынешнем сезоне английский нападающий в 27 матчах итальянского чемпионата забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Также на его счету шесть голов на групповом этапе Лиги конференций.



Соглашение Абрахама с «Ромой» истекает в 2026 году. У «Челси» есть опция выкупа игрока за € 80 млн, но она не будет действовать в этом году.

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