«Рома» обыграла «Аталанту». Миранчук провёл на поле весь матч

Сегодня, 5 марта, на стадионе «Олимпико» в Риме местная «Рома» в рамках 28-го тура итальянской Серии А принимала «Аталанту». Матч закончился минимальной победой домашней команды со счётом 1:0.



На 32-й минуте нападающий «римлян» Тэмми Абрахам с передачи Николо Дзаньоло забил единственный гол в матче. Отметим, что на 90+4 и на 90+6 минуте соответственно с поля сначала были удалён полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон, а затем хавбек «Ромы» Генрих Мхитарян. Оба футболиста получили по второй жёлтой карточке.



«Рома» набрала 47 очков и поднялась на шестое место турнирной таблицы чемпионата Испании. У команды Жозе Моуринью столько же очков, сколько и у «Аталанты», идущей на пятой позиции, но клуб из Бергамо выше за счёт дополнительных показателей.