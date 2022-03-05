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«Рома» обыграла «Аталанту». Миранчук провёл на поле весь матч

«Рома» обыграла «Аталанту». Миранчук провёл на поле весь матч
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Сегодня, 5 марта, на стадионе «Олимпико» в Риме местная «Рома» в рамках 28-го тура итальянской Серии А принимала «Аталанту». Матч закончился минимальной победой домашней команды со счётом 1:0.

На 32-й минуте нападающий «римлян» Тэмми Абрахам с передачи Николо Дзаньоло забил единственный гол в матче. Отметим, что на 90+4 и на 90+6 минуте соответственно с поля сначала были удалён полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон, а затем хавбек «Ромы» Генрих Мхитарян. Оба футболиста получили по второй жёлтой карточке.

«Рома» набрала 47 очков и поднялась на шестое место турнирной таблицы чемпионата Испании. У команды Жозе Моуринью столько же очков, сколько и у «Аталанты», идущей на пятой позиции, но клуб из Бергамо выше за счёт дополнительных показателей.

Италия - Серия А. 28-й тур
05 марта 2022, суббота. 20:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 0
Аталанта
Бергамо
1:0 Абрахам – 32'
Удаления: Мхитарян – 90+6' / де Рон – 90+4'
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