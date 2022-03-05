Гол Языджи на 90+6-й минуте — в видеообзоре матча ЦСКА — «Нижний Новгород»

Сегодня, 5 марта, в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве ЦСКА принимал «Нижний Новгород». Встреча закончилась победой хозяев – 1:0.



На 42-й минуте матча арбитр Кукуян после просмотра видео эпизода удалил защитника гостевой команды Акоша Кечкеша. В добавленное ко второму тайму время полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи забил единственный гол в матче.

Права на видео принадлежат РПЛ. Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».

ЦСКА в 20 матчах чемпионата России набрал 36 очков и вышел на третье место турнирной таблицы. Подопечные Алексея Березуцкого опередили по очкам «Сочи». «Нижний Новгород» (22) — 10-й. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга (41).