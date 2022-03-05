Гол Языджи на 90+6-й минуте — в видеообзоре матча ЦСКА — «Нижний Новгород»
Поделиться
Сегодня, 5 марта, в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве ЦСКА принимал «Нижний Новгород». Встреча закончилась победой хозяев – 1:0.
На 42-й минуте матча арбитр Кукуян после просмотра видео эпизода удалил защитника гостевой команды Акоша Кечкеша. В добавленное ко второму тайму время полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи забил единственный гол в матче.
Права на видео принадлежат РПЛ. Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».
ЦСКА в 20 матчах чемпионата России набрал 36 очков и вышел на третье место турнирной таблицы. Подопечные Алексея Березуцкого опередили по очкам «Сочи». «Нижний Новгород» (22) — 10-й. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга (41).
Комментарии
- 6 марта 2022
-
00:04
- 5 марта 2022
-
23:47
-
23:26
-
23:20
-
23:15
-
23:12
-
23:00
-
22:56
-
22:30
-
22:24
-
22:19
-
22:12
-
21:59
-
21:57
-
21:53
-
21:48
-
21:33
-
21:32
-
21:26
-
21:25
-
21:02
-
21:00
-
20:47
-
20:42
-
20:17
-
20:15
-
20:03
-
19:58
-
19:58
-
19:53
-
19:52
-
19:36
-
19:34
-
19:26
-
19:18
Партнерский контент