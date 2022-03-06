Лапорта: «Барселона» не ведёт переговоры о трансфере Холанда

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал информацию о возможном трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в каталонский клуб.



«Клуб не ведёт переговоры о трансфере Холанда. Не было ни встреч, ни разговоров, ничего. Что касается встречи Хави и Холанда в Мюнхене, это не моё дело, но предполагаю, что два спортсмена могут встретиться, чтобы поговорить о футболе. В первую очередь в таких ситуациях связываются с клубом игрока», — приводит слова Лапорты Goal.com.



Эрлинг Холанд стал игроком немецкого клуба в январе 2020 года, перейдя из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. Действующий контракт норвежца истекает в 2024 году. При этом летом текущего года по нему активируется сумма выкупа нападающего в размере € 75 млн.

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