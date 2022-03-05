Хави — о возможном переходе Холанда в «Барселону»: мы работаем над будущим этого клуба

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в каталонский клуб.



«Я не могу разглашать подробности. Мы работаем над настоящим и будущим этого клуба. Когда что-то будет объявлено, вы всё узнаете», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».



Эрлинг Холанд стал игроком немецкого клуба в январе 2020 года, перейдя из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. Действующий контракт норвежца истекает в 2024 году. При этом летом текущего года по нему активируется сумма выкупа нападающего в размере € 75 млн. В нынешнем сезоне норвежский футболист принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.

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