Бензема отдал 100 голевых пасов в чемпионате Испании. Он — 3-й ассистент в истории турнира

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отметился голевой передачей в матче 27-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (4:1). Этот ассист стал для французского форварда юбилейным – он отдал 100 результативных передач в чемпионате Испании.

С показателем в 100 голевых пасов Бензема занимает третью строчку в списке лучших ассистентов Ла Лиги за всю историю существования турнира, информирует Opta. Карим уступает лишь Лионелю Месси, на счету которого 192 передачи, и Дани Алвеса, который оформил 103 ассиста.

Напомним, после 27 сыгранных туров мадридский «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Сливочные» имеют в своём активе 63 очка.

100-й голевой пас Бензема в Ла Лиге:

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