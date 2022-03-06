Куртуа: готов вновь отразить пенальти от Месси

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа сообщил, что готов вновь отбить пенальти в исполнении нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси. Напомним, бельгийский футболист уже отражал 11-метровый удар аргентинца в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Конечно, это был особенный момент, но если мы остановимся на этой стадии турнира, он ничего не будет значить. Я готов вновь отразить пенальти ради дальнейшего участия команды в турнире», — приводит слова Куртуа ITASportPress.



Напомним, встреча завершилась победой «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:0. На 94-й минуте нападающий французского клуба Килиан Мбаппе забил единственный гол. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами пройдёт в Мадриде 9 марта.