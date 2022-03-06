Куртуа: готов вновь отразить пенальти от Месси
Поделиться
Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа сообщил, что готов вновь отбить пенальти в исполнении нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси. Напомним, бельгийский футболист уже отражал 11-метровый удар аргентинца в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Конечно, это был особенный момент, но если мы остановимся на этой стадии турнира, он ничего не будет значить. Я готов вновь отразить пенальти ради дальнейшего участия команды в турнире», — приводит слова Куртуа ITASportPress.
Напомним, встреча завершилась победой «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:0. На 94-й минуте нападающий французского клуба Килиан Мбаппе забил единственный гол. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами пройдёт в Мадриде 9 марта.
Комментарии
- 6 марта 2022
-
13:51
-
13:42
-
13:42
-
13:19
-
13:18
-
13:06
-
12:54
-
12:53
-
12:37
-
12:34
-
12:31
-
12:23
-
11:54
-
11:48
-
11:15
-
11:15
-
11:00
-
10:54
-
10:39
-
10:28
-
10:19
-
10:12
-
09:57
-
09:44
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:22
-
08:51
-
04:51
-
04:46
-
03:10
-
02:56
-
02:09
-
01:49
Партнерский контент