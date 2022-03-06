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«Крылья Советов» — «Арсенал»: составы команд на матч 20-го тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Арсенал»: составы команд на матч 20-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и тульского «Арсенала» на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Арсенал».

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Зиньковский, Якуба, Ежов, Глушенков, Сарвели.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Гапонов, Гудков, Липовой, Смирнов, Пиняев, Коваленко, Канунников, Игнатьев, Цыпченко.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Новосельцев, Степанов, Гулиев, Чаушич, К. Кангва, Э. Кангва, Давиташвили, Деспотович.

Запасные: Левашов, Шамов, Сокол, Суханов, Радакович, Кулешин, Костадинов, Хабибов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.

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