Новичок ЦСКА Гбамен поделился первыми впечатлениями от Москвы

Новичок ЦСКА Жан-Филипп Гбамен поделился первыми впечатлениями от жизни в Москве.
«Москва – это очень хороший город. Мне очень нравится здесь. И когда у меня будет больше свободного времени, я выйду погулять и познакомлюсь с достопримечательностями. Но у меня уже сложилось мнение, что это замечательный город», — сказал Гбамен на клубном Rutube-канале ЦСКА.
Напомним, 26-летний Гбамен арендован московским клубом у английского «Эвертона» до конца сезона без права выкупа. За новую команду полузащитник провёл три матча в чемпионате и Кубке России, не отметившись результативными действиями.
ЦСКА в 20 матчах чемпионата России набрал 36 очков и вышел на третье место турнирной таблицы. Подопечные Алексея Березуцкого опередили по очкам «Сочи», но у сочинцев есть матч в запасе.
- 6 марта 2022
-
13:51
-
13:42
-
13:42
-
13:19
-
13:18
-
13:06
-
12:54
-
12:53
-
12:37
-
12:34
-
12:31
-
12:23
-
11:54
-
11:48
-
11:15
-
11:15
-
11:00
-
10:54
-
10:39
-
10:28
-
10:19
-
10:12
-
09:57
-
09:44
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:22
-
08:51
-
04:51
-
04:46
-
03:10
-
02:56
-
02:09
-
01:49