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Новичок ЦСКА Гбамен поделился первыми впечатлениями от Москвы

Новичок ЦСКА Гбамен поделился первыми впечатлениями от Москвы
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Новичок ЦСКА Жан-Филипп Гбамен поделился первыми впечатлениями от жизни в Москве.

«Москва – это очень хороший город. Мне очень нравится здесь. И когда у меня будет больше свободного времени, я выйду погулять и познакомлюсь с достопримечательностями. Но у меня уже сложилось мнение, что это замечательный город», — сказал Гбамен на клубном Rutube-канале ЦСКА.

Напомним, 26-летний Гбамен арендован московским клубом у английского «Эвертона» до конца сезона без права выкупа. За новую команду полузащитник провёл три матча в чемпионате и Кубке России, не отметившись результативными действиями.

ЦСКА в 20 матчах чемпионата России набрал 36 очков и вышел на третье место турнирной таблицы. Подопечные Алексея Березуцкого опередили по очкам «Сочи», но у сочинцев есть матч в запасе.

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