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В «Локомотиве» ответили на вопрос о доверии клуба к Цорну

В «Локомотиве» ответили на вопрос о доверии клуба к Цорну
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Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник выразил доверие спортивному директору клуба Томасу Цорну и руководителю по спорту и развитию железнодорожников Ларсу Корнетке.

«Доверяю ли Цорну, Корнетке? Да», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, Цорн занял пост спортивного директора «Локомотива» в ноябре прошлого года. Специалист имел опыт работы в московском «Спартаке» на должности генерального директора. Также он представлял интересы и осуществлял трансферы известных футболистов, в том числе — в РПЛ.

Московский «Локомотив» в 18 матчах набрал 28 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (41).

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