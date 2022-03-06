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«Крылья Советов» и тульский «Арсенал» не выявили победителя в матче РПЛ

«Крылья Советов» и тульский «Арсенал» не выявили победителя в матче РПЛ
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В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» принимали тульский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 13-й минуте встречи счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Кингз Кангва. На 52-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели сравнял счёт. На 70-й минуте главный арбитр матча Павел Шадыханов назначил пенальти в ворота самарской команды, который успешно реализовал форвард «Арсенала» Джордже Деспотович. На 83-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Иван Игнатьев установил итоговый счёт. Через три минуты хавбек гостей Горан Чаушич получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

«Крылья Советов» набрали 28 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (20) — на 12-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
06 марта 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 2
Арсенал
Тула
0:1 Кангва – 13'   1:1 Сарвели – 52'   1:2 Деспотович – 70' (пен)   2:2 И. Игнатьев – 83'
Удаления: нет / Чаушич – 86'
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